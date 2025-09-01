WWE RAW 1 DE SEPTIEMBRE 2025 .— Un día después de Clash in Paris, Dominik Mysterio pondrá en juego el Campeonato Intercontinental WWE ante AJ Styles. Su rivalidad lleva ya varios meses, pero creció la semana pasada, pues tras intentar interferir en la lucha entre Dragon Lee y JD McDonagh, Dominik fue blanco de un brutal ataque por parte del Fenomenal. Mysterio acudió primero a Finn Bálor para que se encargara del problema, pero el irlandés no logró contener a Styles. Sin más opciones, Dominik llevó su queja ante el Gerente General Adam Pearce. Lejos de amonestar a Styles, Pearce decidió echar más leña al fuego y oficializó una lucha titular. Esta será una revancha directa de SummerSlam, donde Dominik se alzó con la victoria gracias a tácticas cuestionables. Ahora AJ Styles busca enderezar el rumbo y arrebatarle la corona a Mysterio en el gran cierre de la gira europea de la WWE. La acción de la marca roja de WWE se emite desde Paris La Défense Arena, en París, Francia.
- WWE RAW 25 de agosto 2025 | Rhea Ripley vs. Roxanne Pérez.
- WWE NXT 26 de agosto 2025 | Lexis King vs. Myles Borne.
- WWE SMACKDOWN 29 de agosto 2025 | Solo Sikoa vs. Sami Zayn.
- WWE CLASH IN PARIS | John Cena vs. Logan Paul.
Además, se espera la presencia de varias figuras clave: Seth Rollins, Becky Lynch, CM Punk, Jey Uso y Rhea Ripley están confirmados para aparecer.
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro