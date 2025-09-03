Rating AEW Collision 30 de agosto 2025 | audiencia a la baja

Ratings AEW Collision

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Juice Robinson vs. Big Bill.

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

  1. Daniel García venció a Blake Christian (** 1/2)
  2. Kyle Fletcher y Josh Alexander vencieron a Kyle O’Reilly y Tomohiro Ishii (***)
  3. Hologram venció a Jay Lethal (** 1/2)
  4. Alex Windsor venció a Ashley Vox (* 1/2)
  5. Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a JD Drake y Adam Priest (*** 1/2)
  6. Big Bill venció a Juice Robinson (** 1/2)
  7. Toni Storm, Mina Shirawaka y Queen Aminata vencieron a Billie Starkz, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)

Los números de AEW Collision 30 de agosto 2025

Cobertura y resultados AEW COLLISION 30 de agosto 2025 | Juice Robinson vs. Big Bill
AEW COLLISION 30 de agosto 2025.

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 409 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 327 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,04 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,07 del programa de la semana anterior.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el juego de fútbol americano universitario de LSU contra Clemson atrajo a 9,787,000 espectadores en ABC, el juego de fútbol americano universitario de Nuevo México contra Michigan atrajo a 2,060,000 espectadores en NBC, el juego de fútbol americano universitario de Texas-San Antonio contra Texas A&M atrajo a 1,023,000 espectadores en ESPN, el juego de fútbol americano universitario de Albany contra Iowa State atrajo a 662,000 espectadores en FS1, el juego de fútbol americano universitario de Missouri State contra USC atrajo a 235,000 espectadores en Big Ten Network, el juego Baseball Night in America atrajo a 1,616,000 espectadores en FOX, y la carrera NASCAR Xfinity Pacific Office Automation 147 atrajo a 733,000 espectadores en The CW.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en MAX.

