Rating AEW Collision 30 de agosto 2025 | audiencia a la baja

Esta semana el episodio de AEW Collision contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Juice Robinson vs. Big Bill.

Las luchas presentadas en AEW Collision fueron:

Daniel García venció a Blake Christian (** 1/2) Kyle Fletcher y Josh Alexander vencieron a Kyle O’Reilly y Tomohiro Ishii (***) Hologram venció a Jay Lethal (** 1/2) Alex Windsor venció a Ashley Vox (* 1/2) Cash Wheeler y Dax Harwood vencieron a JD Drake y Adam Priest (*** 1/2) Big Bill venció a Juice Robinson (** 1/2) Toni Storm, Mina Shirawaka y Queen Aminata vencieron a Billie Starkz, Skye Blue y Julia Hart (*** 1/2)

Los números de AEW Collision 30 de agosto 2025

El show de AEW Collision tuvo un promedio de 409 mil televidentes en TNT. Esto es un aumento con respecto a los 327 mil espectadores de la semana pasada.

Obtuvo una calificación de 0,04 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, por debajo de la calificación de 0,07 del programa de la semana anterior.

En cuanto a la competencia deportiva notable, el juego de fútbol americano universitario de LSU contra Clemson atrajo a 9,787,000 espectadores en ABC, el juego de fútbol americano universitario de Nuevo México contra Michigan atrajo a 2,060,000 espectadores en NBC, el juego de fútbol americano universitario de Texas-San Antonio contra Texas A&M atrajo a 1,023,000 espectadores en ESPN, el juego de fútbol americano universitario de Albany contra Iowa State atrajo a 662,000 espectadores en FS1, el juego de fútbol americano universitario de Missouri State contra USC atrajo a 235,000 espectadores en Big Ten Network, el juego Baseball Night in America atrajo a 1,616,000 espectadores en FOX, y la carrera NASCAR Xfinity Pacific Office Automation 147 atrajo a 733,000 espectadores en The CW.

Actualmente no se conocen las cifras de audiencia de las transmisiones simultáneas en MAX.