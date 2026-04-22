WWE Raw 13 de abril 2026: rating y audiencia en Netflix

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WWE Raw del 13 de abril de 2026 registró se mantuvo con la misma  audiencia global en Netflix, manteniéndose por debajo de los 3 millones de visualizaciones. El episodio contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Kairi Sane vs. Iyo Sky.

  1. Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  2. The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**)
  3. Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2)
  4. Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)

Rating WWE Raw 13 abril 2026

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► Audiencia WWE Raw 13 de abril 2026

El episodio registró 2.9 millones de visualizaciones globales, el mismo total de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 5.600.000 horas de visualización a nivel mundial, aumento con respecto a las 5.500.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 5 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 5 en Estados Unidos, 7 en Reino Unido, 9 en Canadá y 9 en India.

WWE Raw continúa manteniéndose dentro del top 10 global de Netflix.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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