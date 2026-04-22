WWE Raw 13 de abril 2026: rating y audiencia en Netflix

WWE Raw del 13 de abril de 2026 registró se mantuvo con la misma audiencia global en Netflix, manteniéndose por debajo de los 3 millones de visualizaciones. El episodio contó con varios combates y segmentos, dentro de los que se destaca el combate entre Kairi Sane vs. Iyo Sky.

Lyra Valkyria venció a Charlotte Flair (** 1/2) The Usos y LA Knight vencieron a MFT (**) Kairi Sane venció a Iyo Sky (** 1/2) Je’Von Evans y Dragon Lee vencieron a Rusev y JD McDonagh (** 1/2)

Rating WWE Raw 13 abril 2026

► Audiencia WWE Raw 13 de abril 2026

El episodio registró 2.9 millones de visualizaciones globales, el mismo total de la semana anterior.

► Horas vistas en Netflix

El programa acumuló un total de 5.600.000 horas de visualización a nivel mundial, aumento con respecto a las 5.500.000 visualizaciones globales del programa de la semana anterior.

► Posición en rankings globales

El programa se ubicó en el puesto número 5 entre los contenidos en inglés más vistos de Netflix a nivel mundial.

► Ranking por países

En rankings regionales, Raw alcanzó el puesto 5 en Estados Unidos, 7 en Reino Unido, 9 en Canadá y 9 en India.

WWE Raw continúa manteniéndose dentro del top 10 global de Netflix.