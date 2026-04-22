NPW: REVENGE este Viernes en Club Fraterno en Aguas Buenas – Prueba de Fuego para El Niche

Por Drago José
La empresa New Professional Wrestling (NPW) se presenta este Viernes 24 de Abril 2026 en el Club Fratenos del municipio de Aguas Buenas desde las 8:30 de la noche con el evento Revenge.
En la lucha de desventaja
«El Fenomeno» BJ y «El Prototipo» Anthony Roberts acompañados por el Hombre del Destino se miden a El Fugitivo, Niche
Lucha de Venganza
Rodrigo «Peligro» García se enfrenta al Duke Dominicano
Por el Campeonato de Puerto Rico
Estrella Irizarry defiende ante el poderio de Larah Dominatti
Reto Especial
Jesús «El Olímpico» se enfrenta a Black Skeletor
En un Reto Especial
Desde AWA, el juvenil, Ian García contra el experimentado, Modo Bestia, Enyel
La otra parte de Los Más Racing, Chris Ifer se mide a Frank Rivera
Habrá un Open Challenge cuando los Hijos de la Miseria acompañados por el Sr. Carmona, aceptan el reto de cualquier pareja que llegue a Aguas Buenas.
Y muchos encuentros más para el deleite de nuestra fanaticada.
Entrada General $20.00 dólares y menores de hasta 11 años entran libre de costo acompañados por un adulto.
Puedes conseguir tus boletos por adelantado a través de Ath móvil al 787-384-6733 (Humberto Pagan) favor de especificar cantidad de boletos y nombre.
Para más detalles visita las redes sociales oficiales de la NPW. Dónde Todo Puede y va a suceder.