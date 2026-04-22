Rating SmackDown 17 de abril 2026

WWE SmackDown presentó otro episodio mas la noche del viernes. En esta ocasión el show contó con la campal en honor a Andre el gigante.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA CALLEJERA: MFT vencieron a Wyatt Sicks (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Damian Priest y R-Truth retuvieron ante Kofi Kingston y Grayson Waller (**) Tiffany Stratton venció a Jordynne Grace (**) Bayley y Lyra Valkyria vs. Alexa Bliss y Charlotte Flair: sin ganadoras (*) CAMPAL EN HONOR A ANDRE THE GIANT: ganador Royce Keys (** 1/2)

► Los números de SmackDown del 17 de abril 2026

WWE SmackDown en USA Network atrajo una audiencia de 1 millón 580 mil espectadores, esto está ampliamente por encima con respecto a 1 millón 412 mil televidentes de la semana pasada.

Ese programa fue especialmente relevante por ser el último de SmackDown antes de WrestleMania 42.

Obtuvo un rating de 0,42 en el grupo demográfico de 18 a 49 años, un aumento con respecto al rating de 0,36 de la semana anterior.

El episodio de SmackDown del año pasado, emitido el 18 de abril de 2025, atrajo a 1.741.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,55 en USA Network. El episodio del 19 de abril de 2024 atrajo a 2.333.000 espectadores en FOX.