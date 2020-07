WWE quiso molestar a Cody con algo que pasó en SmackDown

Como ya todos ustedes sabrán, WWE realizó un inesperado segmento de karaoke durante WWE SmackDown esta semana. Y recibió críticas tanto positivas como negativas, por ejemplo las de Naomi, quien dijo que a veces había que "hacer ensalada de pollo cuando te dan mie*** de pollo" y que las mujeres en WWE "están luchando por algo mejor". Sin embargo, como les explicamos, aquí en SÚPER LUCHAS el motivo por el cual se realizó ese segmento era para "demostrar que se pueden hacer cosas diferentes".

Sin embargo, de acuerdo a Steve Carrier de Ringside News, hubo aspecto a destacar de ese segmento, y es que WWE habría puesto a Naomi a cantar el tema de entrada de Dusty Rhodes para enviarle un ataque a Cody, quien esta semana se había referido al hecho de que WWE impugnó el registro de derecho de autor del nombre Cody Rhodes, aludiendo que si no había hecho el registro pasado los 6 meses de plazo desde la fecha en que se acabó el término del registro, era debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

We've been told that Dusty Rhodes' "Common Man" song didn't appear on SmackDown by accident at all this week. It was totally on purpose, so those "conspiracy theorists" were right about this one 🙂

It’s not as sultry/scandalous as reported. It’s just business. They’ve seen the same data we have, and they know they can make big money off the brand(even though it’s not in their house). Trying to license me is flattering, but it doesn’t stop this train from moving. No grudge. https://t.co/7pkPtU1Cry