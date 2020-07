Estando en el mejor momento de su carrera, siendo Campeón NXT y Campeón de Norteamérica, ahora Keith Lee quiere estelarizar WrestleMania. No se ha pronunciado respecto a qué edición del magno evento, pero si continúa ascendiendo como lo está haciendo bien podría ser la del año que viene. Aunque, si bien sin duda es una estrella de la marca amarilla de WWE, hablar de tener el último combate de "La Vitrina de los Inmortales" son palabras mayores.

Pero soñar es gratis así que continuemos por este camino. Porque el doblemente monarca no solo quiere ser estelar en el PPV más grande del año sino que sabe de qué manera querría hacerlo, con quién querría compartir ese enorme momento en su carrera con una lucha en el cuadrilátero.

We beat the crap out of each other. Our bond strengthens through combat every time. Because of that, this is forever my dude.

One day we will main event #Wrestlemania. And we'll beat the crap out of each other again. Big shoutout to @dijakovicwwe. I love that guy. #FeastYourEyes pic.twitter.com/ZJOCRrqOnc

— Historic Lee (@RealKeithLee) July 12, 2020