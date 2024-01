WWE prepara un proyecto relacionado con Bray Wyatt

Bray Wyatt nunca se irá del todo. Espiritualmente porque su familia, amigos y fans siempre lo van a recordar. Y en otros sentidos, no hace mucho confirmábamos que su voz forma parte del especial de Navidad en Disney+ ‘El diario de Greg: Atrapados en la nieve’. También hemos hablado de la posibilidad de que The Wyatt Family tenga continuación con Braun Strowman. Y ahora descubrimos además que WWE está preparando un proyecto relacionado con él.

► Bray Wyatt, en un nuevo proyecto de WWE

Nuestros compañeros de PWInsider informan que su hermano, Bo Dallas, ha sido entrevistado en Pittsburgh para esta producción de la que de momento no se conocen más detalles. Nada acerca de si «The Eater of Worlds» es el protagonista, aunque es de suponer que sí, ni si hablará de su carrera en la empresa o solo una parte de ella, o si entrará a su vida privada… Ni tampoco sobre dónde podrá verse o cuándo. Para todo ello tendremos que esperar a una actualización.

Con toda seguridad, se trate de este proyecto o no, en algún momento WWE va a lanzar un documental abordando todo sobre Bray Wyatt. El que fuera Campeón WWE o Campeón Universal fue una de las Superestrellas más importantes durante una década. Hay tanto que recordar de él. Siempre hablando de su carrera: un padre exluchador, Mike Rotunda, sus inicios en FCW, en The Nexus, Luke Harper, Erick Rowan, The Wyatt Family, The Fiend…

En cuanto a Bo Dallas, recientemente confirmábamos que sigue bajo contrato en WWE, aunque nada se sabe acerca de si va a volver a la programación para retomar su carrera o esta ha tocado a su fin. Sea como sea, le deseamos que le vaya lo mejor posible.