Mike Rotunda recuerda a su hijo, Bray Wyatt

Bray Wyatt nos dejó el 24 de agosto de 2023 de manera repentina debido a problemas cardíacos. Hoy Mike Rotunda recuerda a su hijo mientras es entrevistado en Wrasslin Talk .

► Mike Rotunda recuerda a Bray Wyatt

«Ha sido muy difícil. Lo extrañamos todos los días. [Se emociona]. Crecer en el negocio, siempre reservas cosas durante la semana porque vas a luchar los fines de semana y en la televisión. Windham y Jojo debían casarse ayer. Extrañamos horriblemente a Windham, todos los días. Windham fue el primero y lo llevamos de gira a los seis meses. Venían conmigo y se quedaban de gira, donde sea que estuviera luchando, y es tan difícil despertar de esta pesadilla y que él todavía no esté aquí. Tengo que darle crédito a la WWE. Han hecho un trabajo increíble ayudando a nuestra familia con muchas cosas diferentes. Pusieron a Windham en un contrato de leyendas y todas las ganancias van a… Windham tiene cuatro hijos. Afortunadamente, los tenemos.

Era una persona alegre. Le encantaba reír, era ruidoso. Siempre estaba riendo y iluminaba una habitación. Iluminó la lucha libre. La gente viene y me cuenta una historia suya con Windham, dicen que se tomó el tiempo para sentarse y charlar con ellos durante diez o quince minutos cuando se suponía que debía estar firmando autógrafos. Mucha gente viene y lo apoya vistiendo su ropa, y tienen una historia sobre él. Era ese tipo de persona. Lo extrañamos mucho.

Hacía que la gente se sintiera bien consigo misma, lo cual es un regalo. Es difícil. No creo que vayamos a superar esto. Es muy difícil. La peor parte, no puedo esperar a que termine este año. Mi mamá tuvo un derrame cerebral y pasé tres años yendo a un hogar de ancianos todos los días y mi hermana y yo la vimos dar su último suspiro. Windham y Taylor [Bo Dallas] subieron y visitaron a mi mamá durante unos días, y mi hija no pudo venir porque acababa de tener un bebé y no podía viajar. Perdimos a mi mamá y dos semanas después, perdimos a Windham. Este año… vamos a celebrar el año nuevo.

Han lanzado una colección de recuerdos y camisetas. Creo que tienen más en camino. Puedes ir a WWE Shop y conseguir todas sus cosas. Windham fue uno de los mejores vendedores de mercancía que tuvieron durante bastante tiempo. Esto realmente va a ayudar porque los fanáticos compran cosas y estoy seguro de que tienen más cosas planeadas para el futuro. Sacaron una gran línea de camisetas. No estoy seguro de todo lo que han lanzado y están haciendo, pero la gente puede buscar su nombre, y eso realmente ayudaría a los niños porque ya no van a tener a su papá. Estamos tratando de establecer fideicomisos para ellos y cuidar de ellos. Es muy apreciado por nosotros y la WWE ha sido más que generosa en las cosas en las que han tratado de ayudar. Es apreciado por nuestra familia.»