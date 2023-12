Bray Wyatt falleció repentinamente el 24 de agosto de 2023 pero jamás se irá del todo mientras lo recordemos o sigamos viendo sus luchas. O veamos el especial de Navidad de Disney+ titulado ‘El diario de Greg: Atrapados en la nieve’ (‘ Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever’).

La plataforma de streaming de Walt Disney Studios acaba de estrenarlo y a los 43 minutos y 30 segundos podemos escucharlo dando vida a un guardia de prisión en el que podemos decir que fue su último estreno antes de fallecer. No tenemos conocimiento de que dejara nada pendiente.

Bray Wyatt did the voice for the Prison Guard in Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever.

The movie is steaming on Disney+ pic.twitter.com/eQePrWp29D

— Jeremy Lambert (@jeremylambert88) December 23, 2023