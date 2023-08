Esta semana el episodio de WWE NXT contó con varios combates y segmentos, entre los que se destaca la lucha entre Kiana James vs. Roxanne Perez vs. Blair Davenport vs. Gigi Dolin.

Las luchas presentadas fueron:

LUCHA EN JAULA: The Creed Brothers vsencieron a The Dyad (** 1/2) TORNEO NXT GLOBAL HERITAGE – PRIMERA RONDA: Butch venció a Charlie Dempsey (***) Lola Vice y Elektra Lopez vencieron a Dana Brooke y Kelani Jordan (**) Dijak venció a Eddy Thorpe (** 1/2) TORNEO NXT GLOBAL HERITAGE – PRIMERA RONDA: Joe Coffey venció a Nathan Frazer (***) Kiana James venció a Roxanne Perez, Blair Davenport y Gigi Dolin (***)

WWE NXT ocupó el puesto número 3 en la noche del martes

El show tuvo un promedio de 614 mil televidentes. Esto es 14.72 % por debajo de los 720 mil espectadores de la semana pasada.

En el grupo demográfico clave de 18-49, obtuvo un rating de 0.16, lo cual es 15.78 menos que el total 0.19 de la semana pasada.

WWE NXT ocupó el puesto número 3 en los programas originales del cable top 150. Lo cual empata con el puesto número 3 de la semana pasada, con una calificación de 0.16 en el grupo demográfico clave de 18 a 49 años.