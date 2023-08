Riddick Moss y una nueva transición en su personaje

Riddick Moss hizo una carrera discreta en NXT hasta que finalmente fue llevado al elenco principal, donde salvo unas victorias por el Campeonato 24/7, no había trascendido mucho, y recién empezó a ganar notoriedad y apoyo del público durante su asociación y eventual rivalidad con Happy Corbin cambiando su nombre al de Madcap Moss; no obstante, su impulso se empezó a diluir luego de aquello, y eventualmente recuperaría su nombre original, aunque tampoco ha ayudado mucho por su casi nula exposición en la programación regular.

► Riddick Moss da crédito a Baron Corbin y Vince McMahon

Durante una entrevista reciente con Sam Roberts en NotSamWrestling, Riddick Moss habló sobre alejarse del personaje de Madcap Moss, con el cual había ganado notoriedad, y admitió que dudaba en abandonar ese personaje.

“Estaba en conflicto, diría. Cuando escuché por primera vez el nombre Madcap, una parte de mí dijo: ‘Bien, el evento principal de WrestleMania ya no está en la imagen’. Hubo mucha gente que se acercó y me dijo: ‘Sigue adelante, te quitarás los tirantes’. Yo estaba como, ‘¿Deberíamos, sin embargo?’ Cualquiera puede usar pantalones de lucha libre, pero ese tipo en la tercera fila se viste como Madcap. Riddick es un nombre genial, me gusta Riddick, lo elegí, pero está Riddick Bowe, están las películas de Riddick, realmente no se escucha Madcap.

Es fácil decirlo una vez que lo entiendes. Algunas personas piensan en Madcap al principio, pero una vez que lo superas. Estaba un poco en conflicto con eso. Incluso, alejándose de los tirantes, poniéndose del bando bueno, no estaba convencido. En NXT, siempre trabajé como rudo. En el elenco principal, siempre trabajé en el bando rudo. Gané la batalla campal en honor a Andre The Giant la semana anterior y no estaban contentos con eso. Di un discurso y me abuchearon todo el tiempo. La semana siguiente, Corbin iba a traicionarme y Madcap es un técnico, y creo que hay una probabilidad de 50/50 de que animen a Corbin. Debería haberlo sabido mejor porque Corbin es muy bueno. Le doy mucho crédito a Corbin, y Vince McMahon tuvo algunos puntos clave en ese segmento que pensó que eran importantes para nosotros y que ayudarían a la multitud a entender hacia dónde íbamos, incluso antes de comenzar el giro, ellos estaban cantando ‘Madcap Moss’. No podía creerlo. Funcionó muy bien y hay que darle crédito a Corbin y Vince.»