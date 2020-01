El «WrestleMania Weekend» parece adelantarse esta semana. Porque a lo largo de tres días, tendrán lugar una cantidad de eventos luchísticos a la altura de cada mes de abril. 2020 arranca fuerte para la industria principalmente con cuatro promociones de primer alcance de protagonistas: WWE, NJPW, CMLL, Impact Wrestling y Ring of Honor. He aquí las citas que tienen programadas y sus carteles.

Dulce Gardenia, Hiroshi Tanahashi y Yuya Uemura vs. Los Ingobernables de Japón

Carístico, El Soberano Jr. y Satoshi Kojima vs. El Bárbaro Cavernario, Euforia y Último Guerrero

Guerrero Maya Jr. y Yota Tsuji vs. Suzuki-gun

Luciferno y Tiger vs. Fuego y Ryusuke Taguchi

Namajague, Negro Casas y OKUMURA vs. Audaz, Flyer y Stuka Jr.

Ángel de Oro, Niebla Roja y Titán vs. La Sangre Dinamita

CAMPEONATO MUNDIAL ROH

PCO (c) vs. Rush

CAMPEONATO MUNDIAL DE TELEVISIÓN ROH

Dragon Lee (c) vs. Andrew Everett

Bandido, Flamita y Rey Horus vs. Villain Enterprises

Dan Maff, Jeff Cobb y The Briscoes vs. Lifeblood

Nicole Savoy y Sumie Sakai vs. The Allure

CAMPEONATO DE REINO UNIDO WWE

WALTER (c) vs. Joe Coffey

CAMPEONATO FEMENIL NXT UK

Kay Lee Ray (c) vs. Toni Storm vs. Piper Niven

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT UK

Gallus (c) vs. Imperium vs. Grizzled Young Veterans vs. Mark Andrews & Flash Morgan Webster

Tyler Bate vs. Jordan Devlin

Trent Seven vs. Eddie Dennis

CAMPEONATO MUNDIAL IMPACT

Sami Callihan (c) vs. Tessa Blanchard

CAMPEONATO IMPACT KNOCKOUTS

Taya Valkyrie (c) vs. Jordynne Grace vs. ODB

CAMPEONATO IMPACT DE LA DIVISIÓN X

Ace Austin (c) vs. Trey Miguel

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS IMPACT

The North (c) vs. Rich Swann y Willie Mack

Eddie Edwards vs. Michael Elgin

Brian Cage vs. RVD

Ken Shamrock vs. Madman Fulton

Moose vs. Rhino

CAMPEONATO MUNDIAL DE TERCIAS ROH

Villain Enterprises (c) vs. La Facción Ingobernable

Bandido vs. Alex Zayne

Bateman y Vincent vs. Lifeblood

Rey Horus vs. Andrew Everett

Flamita vs. Flip Gordon

Dalton Castle y Joe Hendry vs. The Briscoes

