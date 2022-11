WWE habría cambiado los planes de Dominik Mysterio en RAW

En el reciente Monday Night Raw, Dominik Mysterio se enfrentó ante Shelton Benjamin, luego de un encontrón que tuvieran tras bastidores minutos antes. Allí, el joven Mysterio se impuso al veterano luego de que Rhea Ripley y Damian Priest interfirieran en su favor.

► Dominik Mysterio no tenía previsto luchar en WWE RAW

WWE hace muchos planes para sus programas de televisión semanales, pero a veces surgen cambios de última hora y el reciente Monday Night Raw no fue la excepción. Según informó Sean Ross Sapp vía Fightful Select, WWE cambió los planes para Dominik Mysterio esta semana, ya que aparentemente no tenía previsto luchar en el programa.

«Hubo varias revisiones al cartel. Dominik Mysterio originalmente no estaba programado para luchar. Rollins vs. Balor se convirtió en una pelea por el título de los Estados Unidos, y Elias y Riddle vs. Alpha Academy también estaba listo para el espectáculo.»

Dominik Mysterio sigue luciéndose junto a The Judgement Day, y parece que irá encaminado a apoyar a Finn Bálor en el combate que este tiene programado para Survivor Series frente a AJ Styles; mientras tanto, su padre, Rey Mysterio, se encuentra actualmente fuera de acción debido a una lesión y se espera una pronta recuperación.

Hay que anotar que el cambio con el joven heredero de la familia Mysterio no fue el único que tuvo el programa de último momento, ya que Elias tampoco estuvo presente anoche, cuando tenía previsto luchar junto a Riddle en contra de Alpha Academy.