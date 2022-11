WWE se está preparándose para el futuro, y particularmente en NXT está preparándose, no solo para el programa de esta noche que contará con dos luchas titulares, sino para su siguiente evento premium, NXT Deadline, que es un nuevo concepto que traerá esta marca. De hecho, está previsto que Shawn Michaels haga un importante anuncio sobre este evento esta noche en el programa.

Recientemente se pudo conocer que WWE registró una nueva marca comercial para Survivor Challenge. En un inicio se especuló que este podría ser el nombre de un nuevo evento especial, pero esto podría tratarse de algún tipo de combate, considerando el amplio alcance del registro.

Sean Ross Sapp informó vía Fightful Select, el término Survivor Challenge en realidad está configurado para ser un tipo de estipulación para una lucha que podría llevarse a cabo en NXT. No se revelaron más detalles sobre este nuevo concepto.

«El plan de trabajo para el Iron Survivor Challenge es un nuevo tipo de combate programado para la marca NXT. Los detalles son casi inexistentes a partir de ahora, pero se nos dice que puede tener algún elemento de «codificación». También nos han dicho que hay otros elementos «únicos» que se han propuesto para ello.»

Habrá que ver si Survivor Challenge será lo que en definitiva termina siendo anunciado por Shawn Michaels en el siguiente episodio de WWE NXT. Es posible que los sepamos muy pronto y, si se trata de un nuevo tipo de combate, bien podría ver su estreno en NXT Deadline.

TONIGHT on #WWENXT@ShawnMichaels makes a massive announcement regarding NXT Deadline. What could HBK have in mind? 🤔 pic.twitter.com/aiUg2gg9Ke

— WWE NXT (@WWENXT) November 15, 2022