PROGRESS programa show en Dubái y genera controversia

Está teniendo un año para enmarcar PROGRESS Wrestling, con el ascenso de talentos como Kanji y Luke Jacobs, el «crossover» con Ring o Honor, el regreso de Ilja Dragunov o la rivalidad Cara Noir vs. Spike Trivet. Y parece que la guinda la pondrá su siguiente evento, Chapter 146, previsto para el próximo día 27.

Sin embargo, en las últimas horas, la promotora británica parece haber perdido algún que otro seguidor. Todo, por el anuncio de que llevará a cabo por primera vez en su historia un show en Oriente Medio, junto a la promotora local WrestleFest DXB. Concretamente, sobre Dubái, capital del emirato homónimo, titulado Sons & Daughters Of The Desert, previsto para el 10 de diciembre.

Sin nombres concretos aún programados, sí que sabemos que PROGRESS ofrecerá allí defensas de sus tres principales campeonatos.

Y la controversia a la que hace alusión el título de esta nota pasa por el hecho de que PROGRESS recale sobre Dubái, estado donde, como sucede en el resto de países que destilan fundamentalismo islámico, los derechos humanos son utopía.

Caso que, a priori, recuerda al de WWE y su relación con Arabia Saudita, y que muchos seguidores exponen como supuesto espejo en el que se ha mirado PROGRESS.

Así, esta compañía ha decidido publicar hoy un comunicado, que, verdaderamente, flaco favor le hace, pues ofrece un discurso demasiado similar al de tantas empresas que se escudan en la superioridad moral de Occidente a fin de expandir sus fronteras y engordar sus arcas.

No obstante, comparar este evento de PROGRESS con los que WWE lleva a cabo en Arabia Saudí está fuera de lugar. PROGRESS realizará Sons & Daughters Of The Desert junto a la promotora independiente WrestleFest DXB, que promueve la inclusión femenil y LGTBI y carece de cualquier conexión con organismos oficiales. El pasado mes, Charlie Morgan y Alex Windsor estelarizaron el evento Equal Mesures de WrestleFest DXB, haciendo historia en aquella región.

Algunos se muestran suspicaces ante ese Dubai Sports Council que aparece en la imagen promocional de la velada, pero es simplemente una manera de aclarar que no estamos ante una cita clandestina, pues cuenta con el permiso de dicha comisión reguladora.

PROGRESS perdió consideración para algunos aficionados tras conocerse su acuerdo con WWE. Le ha ocurrido a todas las «indies» que algún momento mostraron cercanía con el Imperio McMahon, incluso a ECW. Y esto se hace evidente ahora, en una mala prensa que luce un tanto dirigida mediante otra clase de fundamentalistas, los de la comunidad luchística de internet.

Mientras tanto, quienes miramos más allá del titular y poseemos verdadero sentido común desestimamos que por figurar en WWE Network una promotora sea como WWE.

EXCLUSIVE: History will be made as the @ThisIs_Progress women's championship will be defended in DUBAI.



But will it be @KanjiDuku or @Lana_Austin1 who arrives in the UAE as champion for the company's first show in that part of the world…?https://t.co/9uI5P6o16K