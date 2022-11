WWE anuncia las reglas de los WarGames

Como suele decirse, se juntaron el hambre y las ganas de comer con Survivor Series. Este evento necesitaba un revulsivo urgente, tras años donde el tradicional concepto de choque de marcas lucía ya inocuo por la poca consistencia de esa propia división entre Raw y SmackDown. Y quiso el destino que Triple H tomara las riendas creativas de WWE este verano.

«The Game» llevaba 20 años, que se dice pronto, queriendo utilizar el concepto de los WarGames en el elenco principal de McMahonlandia. Así que el siguiente paso, como dicen los anglosajones, fue un «no brainer»: trasplantarlo a Survivor Series —evento que parece de aquí en adelante figurará como Survivor Series WarGames—, dejando de lado la guerra de marcas y ofreciendo, simplemente, choques de facciones.

Hoy, WWE ha desvelado las reglas de los dos combates WarGames que servirán de atracción principal de Survivor Series.

