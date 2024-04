WWE está priorizando la renovación de Becky Lynch

Últimamente se ha hablado mucho de la discusión sobre el estado actual del contrato de Becky Lynch con la WWE desde que surgieron informes en abril de 2023 que indicaban que su contrato expiraría en junio de 2024. Tras su derrota en WrestleMania 40 contra Rhea Ripley, The Man se tomó un merecido descanso, aunque no se sabe cuanto tiempo, y se especula que estas semanas serán claves en torno a una posible renovación contractual o no.

► A Becky Lynch le quedan pocas semanas de contrato con WWE

Como una de las estrellas más importantes de la WWE de la era moderna, la situación contractual de Becky Lynch ha atraído mucha atención, y durante el período previo a WrestleMania 40, The Man abordó preguntas sobre las negociaciones de su contrato, respondiendo de forma tranquila, sin dar datos concretos sobre el avance de las negociaciones.

Ahora, según la última actualización de PWInsider, WWE está dando prioridad a la finalización del nuevo contrato de Becky Lynch antes de que expire su contrato actual, al cual le quedan aproximadamente 8 semanas en su contrato actual.

“WWE se esfuerza por garantizar que el nuevo acuerdo de Becky Lynch se complete antes de que expire. Una fuente cree que a Lynch le quedan unas 8 semanas en su contrato actual”.

Becky Lynch viene de una gran derrota a manos de Rhea Ripley en WrestleMania 40 el sábado, habiendo luchado enferma, y no se sabe cuándo hará su siguiente aparición en televisión. En todo caso, con el vencimiento de su contrato en pocas semanas, parece que podríamos tener noticias sobre The Man muy pronto.