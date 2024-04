Ninguno de los cuatro grandes campeones individuales de WWE, a excepción de Rhea Ripley, conservaron su cetro tras WrestleMania XL. Esto supone un indicativo de la confianza depositada en la gladiadora, quien mantiene un «momentum» enorme.

Sin embargo, Ripley y el Campeonato Mundial Femenil WWE tal vez separen sus caminos hoy mismo.

Mike Johnson de PWInsider informa de lo siguiente.

No confirma Johnson la naturaleza del percance ni cómo tuvo lugar, pero cierto golpe de Ripley contra una pared pareció causarle daño en su hombro derecho.

Here is where the Rhea Ripley injury occurred: pic.twitter.com/GBWjoYTNIH