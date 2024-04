En estos últimos meses, primeros de 2024, se ha hablado de la posibilidad de un cambio de aires para Ricky Starks, pues es vox populi que WWE busca hacerse con sus servicios.

Y aunque durante la rueda de prensa pos-Revolution Tony Khan dejó clara la vinculación contractual de Starks, un mes antes el propio luchador hizo unas declaraciones a Forbes ciertamente ambiguas sobre su futuro.

«Me preguntaron sobre mis metas y no puedo decirlas porque cada vez que establezco una, cambia de inmediato. Me encantaría decir que tengo objetivos, pero realmente no los tengo. Obviamente, me encantaría ser Campeón Mundial AEW, pero cada vez que fijo una meta, nunca termina yendo como lo había imaginado. Así que creo que voy a probar algo diferente».