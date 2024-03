WWE confirma nuevo combate para NXT Stand & Deliver 2024

El próximo evento premium en vivo de NXT es Stand & Deliver, que se llevará a cabo en el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania, el 6 de abril, el mismo día que la noche uno de WrestleMania 40 (que tendrá lugar algunas horas después), y poco a poco se está armando el cartel del evento, que incluirá la defensa de todos los títulos de la marca.

► Carmelo Hayes y Trick Williams se enfrentarán mano a mano

Durante el episodio de NXT esta semana, Trick Williams lanzó un desafío a su ex amigo Carmelo Hayes, proponiendo un mano a mano en NXT Stand & Deliver. Durante el programa, Williams subió al ring para abordar la traición de Melo en NXT Vengeance Day y el posterior ataque después del combate de Trick con Ilja Dragunov por el Campeonato NXT.

En su discurso, Williams reconoció la afirmación de Hayes de que no son iguales, afirmando que Hayes nunca alcanzará su nivel. Luego vino el reto, con la finalidad de poder ajustar cuentas con su ex amigo. Hasta el cierre de la transmisión, el combate no se había confirmado oficialmente.

Carmelo Hayes no había respondido al desafío de Trick Williams. Sin embargo, según Sports Illustrated, se ha confirmado que el encuentro se llevará a cabo en Stand & Deliver, y WWE también hizo eco en sus redes sociales, anunciando oficialmente el combate entre los ex amigos.

«ÚLTIMA HORA: Como informó por primera vez SI, Trick Williams se enfrentará a Carmelo Hayes en NXT Stand And Deliver».

Habrá que ver quién terminará ganando el combate, que ya se ha venido gestando hace mucho tiempo, con las insinuaciones previas entre ambos que eventualmente condujo al ataque realizado por el ex Campeón NXT.