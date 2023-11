WWE confirma nuevo acuerdo televisivo para NXT

En el 2019, WWE y NBC Universal suscribieron un gran acuerdo por los derechos televisivos de NXT que le permitió a la marca de desarrollo tener exposición nacional por primera vez. A pocos meses de que expire este acuerdo, las negociaciones de los derechos televisivos vuelven a ser noticia, si bien parecía probable que USA Network continúe siendo la casa de NXT, luego de que la referida cadena televisiva ya se hizo con los derechos de SmackDown a partir del 2024, la situación cambió radicalmente.

► NXT se transmitirá en señal abierta por primera vez

Precisamente, CW Network y WWE estaban en negociaciones para los derechos televisivos de la marca NXT a partir del 2024, y parece que estas llegaron a feliz término, ya que The CW Network finalmente anunció de que realizará las transmisiones de la marca, que aparecerá en una cadena de televisión abierta y le dará una mayor exposición a nivel nacional. Este acuerdo solidifica un compromiso de cinco años para transmitir 52 eventos semanales en vivo durante toda la temporada.

«LA CADENA CW SE CONVERTIRÁ EN LA SEDE EXCLUSIVA DE LA RETRANSMISIÓN DE WWE NXT

NXT debuta en la televisión con un acuerdo de cinco años a partir de octubre de 2024

La cadena emitirá eventos en directo la nueva generación de superestrellas de WWE 52 semanas al año

7 de noviembre de 2023 (Burbank, CA y Stamford, Connecticut) – The CW Network se convertirá en el hogar oficial de WWE NXT a partir de octubre de 2024. El acuerdo de cinco años marca la primera vez en sus 13 años de historia que WWE NXT, que presenta a las superestrellas más prometedoras de WWE, se emitirá en una cadena de televisión. WWE NXT debutará en The CW Network en octubre de 2024 y emitirá 52 eventos semanales en directo a lo largo de la temporada.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a la marca WWE a la cartera de CW Sports, ya que desempeñan un papel integral en nuestra misión de llevar eventos deportivos en vivo a la red durante todo el año», dijo Dennis Miller, Presidente de The CW Network. «WWE NXT encaja a la perfección en The CW gracias a sus jóvenes talentos dinámicos, que cuentan con las estrellas emergentes más calientes del deporte, y a sus emocionantes e impredecibles eventos semanales. La pasión y el compromiso de la base de fans de WWE es incomparable, y estamos ansiosos por hacer crecer esa audiencia como el nuevo hogar de WWE NXT en la televisión abierta.»

«The CW ha hecho movimientos impresionantes en el último año con su calendario de programación deportiva en vivo», dijo Nick Khan, Presidente de WWE. «Es una oportunidad realmente emocionante para ampliar la audiencia de NXT llevando el programa a la televisión en abierto por primera vez en la historia de NXT.»

Lanzado por el director de contenidos de WWE, Paul «Triple H» Levesque, WWE NXT se emite semanalmente desde 2012 y presenta a los jóvenes talentos más brillantes del entretenimiento deportivo. Casi el 90% de los participantes en WrestleMania del año pasado se desarrollaron bajo la bandera de NXT. Liderado por el miembro del Salón de la Fama WWE, Shawn Michaels, NXT es popular entre el público más joven, ocupando el primer puesto en el horario estelar de la televisión por cable los martes por la noche durante el último trimestre entre los adultos de 18 a 49 años y de 18 a 34 años. En lo que va de año, la audiencia media de NXT ha aumentado un 30% entre los adultos de 18 a 49 años. Superestrellas de la WWE como Roman Reigns, Seth Rollins, Charlotte Flair y Becky Lynch han pasado por NXT.

WWE NXT se une a una creciente lista de deportes en directo en The CW Network, incluidos los partidos de fútbol y baloncesto de la ACC que se emiten todos los sábados durante toda la temporada y LIV Golf. The CW es también el nuevo hogar de la serie semanal de estudio «Inside the NFL», galardonada con un Emmy, y emitirá las NASCAR Xfinity Series a partir de 2025. La cadena ofrecerá pronto más de 500 horas de programación deportiva durante todo el año.»

Sin duda, este será un lucrativo acuerdo para WWE, y el hecho de que sea transmitido en señal abierta y no en cable como hasta ahora, le permitirá (en teoría) incrementar sus niveles de audiencia. Al respecto, Sean Ross Sapp de Fightful mencionó en su cuenta de Twitter que el acuerdo le representará más del doble de lo que recibe actualmente, y además, NXT permanecerá en el horario de los martes por la noche.