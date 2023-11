La pelea estelar de la UFC Fight Night celebrada el sábado en Sao Paulo no fue precisamente la más entretenida.

Jailton Almeida consiguió la victoria más importante de su floreciente carrera hasta la fecha. El brasileño se impuso por decisión unánime al ex aspirante al título de los pesos pesados Derrick Lewis.

Durante el combate, Almeida optó por la lucha libre en su camino hacia la victoria dominante, pero no fue el más agresivo que los aficionados han visto a «Malhadinho» en el octágono. A pesar de contar con múltiples posiciones favorables en el suelo, Almeida no vació realmente el tanque de gasolina en el ataque y pareció contentarse con la victoria por decisión contra el explosivo Lewis.

Robert Whittaker, ex campeón de peso medio de la UFC, se ha enfrentado a todo tipo de luchadores. Por esa razón, «La Parca» puede tener una visión más valiosa que nadie sobre por qué el contendiente brasileño mostró la estrategia que hizo durante su victoria por decisión unánime sobre Lewis.

► Whittaker cree que Almeida quería conservar energía contra Lewis

En el Podcast de MMArcade, Whittaker explicó por qué cree que Jailton Almeida no fue el más activo mientras estaba en posiciones dominantes contra Derrick Lewis, a pesar de tener más de 20 minutos de control. También opinó sobre por qué el árbitro no los puso de pie.

No sé por qué [Jailton] Almeida no estaba haciendo más en la parte superior. Tal vez estaba tratando de preservar su energía, porque no olvidemos que estos son tipos de 265 libras, estos son tipos masivos, sólo unidades de hombres, ¿verdad?». Dijo Whittaker.

«Para luchar de la forma en que Almeida estaba haciendo, drena una gran cantidad de recursos energéticos. Pero aún así, no estaba lanzando una gran cantidad de codos, no estaba realmente tratando de conseguir una gran cantidad de golpes significativos. Si nos fijamos en el número de golpes, es bastante completo. Hubo una gran cantidad de golpes aterrizados y [Derrick] Lewis pasar 21 minutos en el suelo, no aterrizó que muchos, ¿verdad?

«Pero el árbitro, estoy de acuerdo, ¿qué haces en una pelea así? Un árbitro no puede poner de pie a un peleador en el suelo cuando el tipo tiene una posición ventajosa como media guardia o una montura, ¡no se puede!». Whittaker continuó. «Si te mantienen en el suelo durante 25 minutos y no puedes volver a levantarte, tío… no puedes decir que has perdido, pero desde luego no has ganado, ¿sabes?».

Tras el resultado, Almeida estará muy atento a la pelea estelar del UFC 295 de este fin de semana, que enfrentará a los contendientes del peso pesado Sergei Pavlovich y Tom Aspinall por el recién creado título interino.