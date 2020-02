La reducción de los nombres de las Superestrellas WWE no se detiene. En los últimos años, aunque en realidad esto ha ocurrido siempre, muchos luchadores de la Gran W han visto acortado su nombre. Tenemos como ejemplo a Andrade («Cien» Almas) o más recientemente a (Buddy) Murphy. Y no sólo hablamos de esta cuestión en relación a miembros del elenco sino también a títulos.

► WWE cambia el nombre a Reina González

A veces no se trata tanto de acortamiento sino de la simple modificación, del nombre o del apellido. También hemos visto esto muchas veces en la historia. Si pensamos en recientemente hablaríamos de Shorty G (Chad Gable/Shorty Gable). Pero también podríamos pensar en Dolph Ziggler (Nicky en The Spirit Squad) o John Morrison (Johnny Nitro). En este caso hablamos de una luchadora de NXT.

Squared Circle Sirens reporta que Reina González ha recibido un nuevo nombre: Raquel González. No es un gran cambio, no afectará a su carrera, pero es un cambio; que nos podría hacer pensar que empieza a haber planes para ella. Por otro lado, ¿por qué hacer esta modificación? Por ahora no conocemos el motivo.

En cuanto a cómo se llama realmente: la gladiadora nació como Victoria Gonzalez. Es la hija de Ricky González, ex luchador independiente conocido como Desperado.

La luchadora entró al imperio McMahon en 2016 sin tener experiencia previa en la lucha libre profesional y debutó en los encordados de NXT en enero de 2017. Hasta ahora ha trabajado varias veces en televisión, pero de momento se centra principalmente en los house shows y todavía no ha llamado mucho la atención. También la hemos visto en NXT UK o el Worlds Collide de 2019; así como también ha estado aliada con Rhea Ripley. Pero apenas comienza su carrera en realidad.