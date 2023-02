WrestleMania 39 contará con otra lucha patrocinada

Royal Rumble 2023 vio una lucha patrocinada, el Mountain Dew Pitch Black en el que Bray Wyatt venció a LA Knight. Para muchos fue un combate refrescante, para otros un sin sentido. Ahora confirmamos que no fue el último que ha realizado la WWE. Todavía no se conoce ningún detalle pero Craig Stimmel, Vicepresidente Senior de la compañía, da a conocer en The Hollywood Reporter que WrestleMania 39 contará con otro enfretamiento con un patrocinio.

As Bray Wyatt and @RealLAKnight met in the first-ever @MountainDew Pitch Black Match at #RoyalRumble, Uncle Howdy made a big splash! pic.twitter.com/TqYhpt1sAZ

— WWE (@WWE) January 29, 2023