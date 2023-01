Royal Rumble: Bray Wyatt acaba con LA Knight

En la segunda lucha del evento premium Royal Rumble 2023, Bray Wyatt y LA Knight tuvieron su esperado combate denominado Mountain Dew Black Pitch Match, en donde nadie sabía muy bien qué era esta lucha, pero terminó siendo un LIght Out Match, o una lucha con luz negra, sin descalificación, si bien en este caso no se estuvo casi a oscuras, sino que hubo un elemento especial que fue la fluoresencia tanto en atuendos de los luchadores como en las cuerdas del ring.

El resultado pudo dejar a varios contentos y a otros tantos, algo decepcionados, sobre todo, por la forma en que se dio el mismo. Bray Wyatt parece un avatar con su maquillaje… Bray Wyatt hace la del Aro y mira hacia atrás al estilo poseído.

Luego, con supléxes y lazos al cuello, Wyatt ataca a LA Knight. LA Knight es dominado los primeros minutos por Bray Wyatt y este lo saca del ring. LA Knight reacciona y lo tira contra las escaleras metálicas, aunque luego, Wyatt lo manda por encima de la barricada de protección.

Wyatt riega unos puntos fluorescentes de la mesa de comentaristas en inglés. Tras esto… Wyatt perdió el balance y no pudo cargar a LA Knight para castigarlo contra la escalera metálica… LA Knight sorprende a Wyatt y usa la barricada como rampa para saltarle en Plancha Cruzada a Wyatt y romper la mesa de cometnaristas con el cuerpo de Wyatt…

La mesa estaba llena de estos puntos verde fluorescentes que volaron por el aire. Wyatt tira una caja de herramientas al ring y casi golpea a LA Knight, quien lo recibe con patadas y derechazos al volver al ring. LA Knight le da en la cabeza con un palo de kendo luminoso a Wyatt y luego, le da en la espalda tras saltar desde el esquinero. Wyatt lo sorprende y le aplica tremenda Sister Abigail y se lleva la lucha por cuenta de tres.

Tras festejar, la cara de Wyatt cambia a una máscara color rojo y se va a perseguir a un muy aterrorizado LA Knight, quien le da duro a Wyatt con un palo de kendo en repetidas ocasiones, pero esto no le hace nada a Wyatt. Los golpes con el palo a la cabeza son tremendos…

Pero Wyatt le aplica el Mandible Claw a LA Knight y lo deja tendido sobre el piso luego de irse hacia atrás, hacia donde estaban unas cajas de producción. Y sobre algo grandote aparece el Uncle Howdy mirando todo… Uncle Howdy se lanza de espaldas y conecta a LA Knight, haciendo que salga fuego… LA Knight queda en medio de este fuego y Bray Wyatt abre sus brazos y celebra.

