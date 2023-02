“Voy a decir esto tan audazmente como pueda. Creo que la mejor trabajadora en el negocio en este momento es mi hija. Hay un gran caso para eso. Mide 1 metro 80 centímetros y pesa 68 kilogramos. ¿Tiene eso sentido? Ella hace ese moonsault espectacular. Quiero decir, ella lo estudia. Lo ha estudiado donde entiende que un buen puñetazo o una buena patada se ven mejor que 10, Ella viste la pieza. Ella solo quiere ser la mejor”. Ric Flair hacía esta declaración sobre Charlotte Flair hace menos de un mes.

► Ric Flair, Charlotte Flair y Serena Williams

El dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE siempre se ha deshecho en elogios hacia la Campeona SmackDown y recientemente, mientras hablaba en To Be The Man, apuntaba que si rompe su récord de 16 veces monara será tan grande como Serena Williams, una de las tenistas más grandes de todos los tiempos. Ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos y 29 Grand Slam. No tiene nada que ver con la lucha libre profesional pero esa fue la comparación que hizo el “Nature Boy”.

“Charlotte, sin siquiera pensar. Creo que haría una declaración que todo el mundo escucharía. De la noche a la mañana sería tan grande como Serena Williams. Absolutamente. Ella sería reconocida de esa manera. Finalmente están llegando al punto en que las mujeres atletas obtienen el reconocimiento. Las mujeres están recibiendo más reconocimiento, punto. Si Charlotte rompiera nuestro récord, quiero decir, ¿por qué no? Lo dije la semana pasada, no tenemos una calificación de 2.5, estamos tomando un 3.5 si Cena y yo salimos al ring el día que ella rompe el récord. Es muy concebible que pudiera”.

