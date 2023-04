Women of Wrestling comenzará a emitirse en India

La compañía de lucha libre profesional femenil Women of Wrestling ha alcanzado oficialmente un acuerdo para emitirse en streaming en India, como confirmamos a través de un reciente comunicado de prensa que recogen nuestros compañeros de Fightful. Paramount Global Content Distribution, propietaria de la misma, realizó el trato con MX Player.

“La nueva temporada de WOW – Women Of Wrestling estará disponible en MX Player a partir del 8 de abril de 2023.

“Mumbai, 6 de abril de 2023: diversificando y fortaleciendo su amplia cartera de contenido, MX Player, la plataforma OTT n.° 1 de la India (fuente: data.ai), colabora con Paramount Global Content Distribution para presentar su popular programa de entretenimiento deportivo para mujeres, WOW – Women Of Wrestling, al público indio. MX Player, la superaplicación de entretenimiento de la India, obtuvo la licencia de la nueva temporada de la exitosa serie de lucha exclusivamente femenina, que incluye los derechos de transmisión de 52 episodios, cada uno de los cuales tiene una duración de una hora.

“‘WOW – Women Of Wrestling es un espectáculo deportivo exclusivo de lucha exclusivamente para mujeres, donde un grupo de mujeres inteligentes, intrépidas y motivadas llamadas WOW Superheroes se unen de diferentes ámbitos de la vida para inspirar y alentar con su lucha por los campeonatos, la justicia y la venganza. Estas mujeres empoderadas dirimen competencias y rivalidades dentro del ring. A diferencia de cualquier otra serie de lucha libre profesional, WOW – Women of Wrestling está salpicada de drama, emociones y entretenimiento.

