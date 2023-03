White: ¿Por qué Covington no merecería la pelea?

Dana White estuvo presente en el regreso de la UFC a San Antonio, Texas, el sábado por la noche, donde Cory Sandhagen volvió a entrar en la lucha por el título del peso gallo tras una victoria por la mínima contra Marlon “Chito” Vera.

Hace apenas una semana, Leon Edwards derrotó a Kamaru Usman por segunda vez para retener el oro de las 170 libras. Rompiendo una de sus reglas cardinales, el presidente de la UFC, White, hizo un poco de matchmaking después de esa pelea en UFC 286, anunciando que Colby Covington tendría la próxima oportunidad con Edwards.

La noticia hizo girar muchas cabezas y se encontró con la resistencia del propio Edwards. A pesar de las preocupaciones del campeón, y de los aficionados que creen que Covington no merece una tercera oportunidad por el oro, White defendió la decisión el sábado. Dana White parece no entender las razones por las que muchos consideran que Covington no merece una nueva oportunidad de ser campeón mundial de la división de peso welter de UFC.

“¿Por qué Colby no merecería la pelea? ¿Puede alguien explicármelo?” cuestionó White cuando se sugirió durante la rueda de prensa posterior al combate de UFC San Antonio que Covington no merecía una oportunidad por el título. Cuando se mencionó la falta de actividad de Covington, White se apresuró a descartar esa preocupación. “Le asaltaron y se lesionó. Leon no peleó durante casi dos años, y recibió la oportunidad“, respondió White.

Covington fue agredido por Jorge Masvidal fuera de un restaurante de Miami el año pasado, a pocas semanas de derrotar a “Gamebred” en el UFC 272. Covington supuestamente sufrió la fractura de un diente en la pelea. Supuestamente sufrió la fractura de un diente en el altercado.

En cuanto a la idea de que Belal Muhammad es más merecedor -un argumento planteado por el ex doble campeón y actual locutor de UFC Daniel Cormier- White respondió diciendo que Muhammad peleará pronto para determinar quién viene después de Covington.

“Belal va a volver a pelear pronto, y entonces sabremos quién está en la línea“.