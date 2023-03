Stacy Keibler será parte del Salón de la Fama de WWE 2023

Stacy Keibler será incluida en el Salón de la Fama de la WWE en la Clase de 2023, uniéndose a otros grandes nombres como Rey Mysterio, The Great Muta y Andy Kaufman.

Por medio de un comunicado, WWE informó a la cuarta integrante de esta generación, recordando su paso WCW y WWE, para posteriormente convertirse en una actriz. Keibler es gratamente recordada por los fans de ambas empresas.

► Stacy Keibler dentro de WWE

Keibler hizo su debut en WCW en 1999, posteriormente en 2001 se unió a WWE como parte de The Alliance, donde rápidamente se destacó por su personalidad vivaz y carisma.

Fue conocida como “La Duquesa de Dudleyville” mientras dirigía a The Dudley Boyz y más tarde se convirtió en “Super Stacy” cuando trabajó con Rosey y The Hurricane.

En 2006 terminó su carrera en la lucha libre, aunque de 2011 a 2019 tuvo algunas apariciones, incluyendo en el reality show WWE Touhg Enough.

Además de su presencia en el ring, Keibler también tuvo una exitosa carrera fuera de la lucha libre, apareciendo en portadas de revistas, en “Dancing with the Stars” y en programas de televisión como “Chuck” y “How I Met Your Mother”.