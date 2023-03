Cowboy Cerrone reacciona a inducción al HOF de UFC

Donald Cerrone se dirige al Salón de la Fama de la UFC, y no podría estar más feliz. El anuncio se hizo durante el evento UFC on ESPN 43 en el AT&T Center de San Antonio, y pilló a Cerrone (36-17 MMA, 23-14 UFC) por sorpresa. La esposa y los hijos de Cerrone salieron a unirse a él junto a la jaula durante el anuncio, que fue un elemento añadido al momento de ser añadido a la clase 2023.

“A lo largo de mi carrera, todo el mundo me ha dicho: ‘Futuro miembro del Salón de la Fama, futuro miembro del Salón de la Fama’. Es como un sonajero, ¿sabes?”. dijo Cerrone a los periodistas entre bastidores. “Son sólo palabras. No es una cosa real hasta que es una cosa real, ¿sabes? Es una locura. Hombre, estoy arrebatado y honrado, para ser honesto. Realmente no tengo palabras para expresarlo. … No tenía ni idea de que mi familia estaba aquí, así que fue otra sorpresa”.

Uno de los peleadores más populares de este deporte, gracias a su estilo de lucha y a su voluntad de enfrentarse a cualquiera en cualquier momento, pronto figurará entre otras leyendas del deporte cuando sea incluido oficialmente a finales de este verano junto a Anderson Silva, José Aldo y Jens Pulver.

“Ahora me estoy dando cuenta de que estoy en el Salón”, dijo Cerrone. “Es genial, es un honor, hombre. En cualquier deporte de las grandes ligas, los miembros del Salón de la Fama son algo muy importante. Para estar con los grandes de Chuck Liddell, Anderson Silva, Urijah (Faber), la lista va – no es tan grande de una lista, para ser honesto con usted, en nuestro juego. Estar colgado en la pared en el IP, va a ser genial “.