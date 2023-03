White cree saber cuando será última pelea de Jones

Dana White está entusiasmado con el enfrentamiento por el título de los pesos pesados entre el recién coronado campeón Jon Jones y el ex poseedor del título Stipe Miocic que se espera que tenga lugar a finales de este año, pero también ha expresado su creencia de que podría ser la última vez que veamos a ‘Bones’ luchar en el Octágono.

“Esto es lo que lo hace tan impresionante, tienes al mejor artista marcial mixto de todos los tiempos enfrentándose al mejor peso pesado de todos los tiempos“, dijo White durante una entrevista con TMZ Sports hace unos días. “Literalmente, no hay nada mejor que eso. Este es el tipo de peleas que sueñas con hacer”.

Sin embargo, White luego pasó a teorizar que tal vez resulte ser la pelea final de la decorada carrera de Jones.

“No me sorprendería que peleara contra Stipe y luego se retirara y no volviera a pelear”, dijo White.

Es ciertamente una posibilidad, ya que Jones había declarado antes de su victoria de regreso sobre Ciryl Gane en el UFC 285 que sólo estaba diciendo con seguridad que volvería para un par de peleas de éxito.

“Mi objetivo inmediato es vencer a Ciryl Gane, y vencer a Stipe Miocic“, dijo Jones en ese momento. “Después de eso, serán conversaciones con la UFC para ver qué tiene sentido. Estoy garantizando a los fans al menos dos peleas más fuera de mí “.

Incluso si Jones decidiera quedarse para una pelea más, no espere que White saque todas las paradas para tratar de encontrar una manera de hacer realidad un enfrentamiento con el ex campeón Francis Ngannou.

“No estoy interesado, traté de hacer esa pelea durante dos años“, dijo White. “Él no quería la pelea y se fue de aquí sin tener otro acuerdo en marcha. Sé cómo es el mundo del boxeo, pero Francis no quería hacerlo. Intenté hacer esa pelea durante dos años.

“Y déjame decirte algo, y mucha otra gente piensa así, creo que así es exactamente como habría ido la pelea si [Ngannou] hubiera estado ahí [en lugar de Gane]. Él y Ciryl tuvieron una guerra de cinco asaltos, y si Ciryl no va por esa sumisión, Ciryl probablemente gana esa pelea – al final del quinto asalto.”