Muhammad Mokaev y lo difícil de encontrar rival

El UFC 286 de pago por evento de este fin de semana cuenta con una serie de intrigantes argumentos, desde la trilogía de campeonatos de gran repercusión que tendrá lugar como evento principal hasta un crucial coevento de peso ligero que promete fuegos artificiales.

Pero por debajo de los cabezas de cartel y de los combates que encabezan la cartelera hay otro al que no hay que perder de vista: el último desafío en el camino de Muhammad Mokaev hacia la cima.

El británico nacido en Daguestán entró en el octágono por primera vez a principios de 2022 como uno de los recién llegados más promocionados de los últimos tiempos. El bombo que hay detrás de su nombre se debe a su increíble éxito en la escena amateur, en la que se convirtió en dos veces campeón del mundo de la IMMAF.

Tras cosechar un trío de victorias en su primer año en la UFC, “The Punisher” tiene grandes planes para 2023, empezando el próximo sábado en la capital de Inglaterra, donde se enfrentará al debutante en la UFC Jafel Filho.

Durante una reciente entrevista con The National, Mokaev reveló lo difícil que fue conseguir una persona para el puesto que ocupará frente a él en la jaula el 18 de marzo.

“Es increíble. Intenté llamar a los 15 mejores. Intenté pelear con cualquiera, porque a estas alturas creo que estoy preparado“, declaró Mokaev. “Nunca le digo a la UFC: ‘¿Puedes conseguirme a este tipo? ¿Puedes elegir a alguien más fácil sólo por el espectáculo, por los aficionados? Me da igual. (Mick Maynard me ofreció a David Dvořák, Matt Schnell, Amir Albazi y Tim Elliott. Cuatro de los 15 mejores.

“Amir Albazi no quiso; Dvořák me bloqueó porque le llamé la atención en (un Instagram) Story, no lo aceptó. Matt Schnell dijo que no quiere pelear en Reino Unido. No lo entiendo, ¿la jaula es diferente en el Reino Unido? Tal vez no le gusta la presión”, continuó Mokaev. “Y Tim Elliott está lesionado. Así que no pude conseguir a nadie de los 15 primeros. Un nombre que me ofrecieron, Jafel Filho, aceptó“.

Mientras que el contendiente # 12 afortunadamente tenía un oponente colocado en un acuerdo de combate para UFC 286, no es uno que actualmente ocupa una posición en el top 15. Y Mokaev ha contraatacado a la justificación que algunos rivales del ranking tienen para evitarle.