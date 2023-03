La motivación de Marlon Moraes en PFL

Marlon Moraes cree que le debe a sus fans una victoria en 2023 PFL 1. Recuperarse contra el campeón más reciente de la promoción será una tarea difícil, pero Moraes quiere demostrar a sus escépticos que están equivocados y demostrar que todavía puede competir a un alto nivel.

“Estoy emocionado por la temporada, y siento que estoy en deuda con algunos de mis fanáticos, y esta es la mentalidad con la que vengo para 2023″, dijo Moraes a MMA Junkie Radio. “Tengo tanta gente que me apoya, que le gusta verme actuar, y quiero entrar ahí a partir del 1 de abril y mostrar a todos estos chicos lo que todavía puedo hacer, y quiero consolidar esta temporada como – no sé si voy a ser el campeón al final de la temporada, pero una cosa que voy a hacer con seguridad es dar tantas buenas peleas para mis fans.”

Tras haber sido noqueado en sus últimos cinco combates, muchos han instado a Moraes a colgar los guantes. Pero Moraes, que tiene victorias sobre el ex campeón de peso pluma de la UFC desde hace mucho tiempo, José Aldo, y el actual campeón de peso gallo de la UFC, Aljamain Sterling, dijo que tuvo un camino muy duro en la UFC y nunca se le dio realmente una pelea de rebote.

“Estoy impaciente por volver a pelear, y mucha gente se pregunta: ‘¿Debería pelear? ¿Qué va a hacer? Es una pelea difícil’. Pero nunca tuve una pelea fácil“, dijo Moraes. “Desde 2017, cuando firmé con la UFC, me enfrenté a Raphael (Assuncao) en mi primera pelea. Raphael fue top siete en el mundo y desde entonces, nunca enfrenté una pelea fácil.”

Y continuó: “Simplemente tuve una mala racha. La UFC no quiso darme una oportunidad. No querían darme como Cody Garbrandt (Trevin Jones) en la última pelea, una pelea de regreso. Nunca me dieron esa pelea de regreso“.