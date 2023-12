Wheeler Yuta: «Será especial ganar en Worlds End»

Wheeler Yuta intentará destronar a Hook como Campeón FTW en la Zero Hour de Worlds End, el último PPV de AEW en 2023 y antes del evento adelanta que obtener la victoria será muy especial.

«Creo que sería realmente especial tener ese Campeonato FTW. Obviamente, Filadelfia tiene una rica historia con la ECW. Taz lo sabe mejor que nadie. Estoy seguro de que HOOK también lo sabe. Pero más que eso, sería muy especial para mí, como alguien que vive en Filadelfia, vencer a HOOK en Long Island, donde solían jugar los Islanders. Eso sería muy genial para mí.

«Así que estoy muy emocionado por eso, muy emocionado de demostrar que no solo puedo hacer la lucha libre pura. Obviamente, soy tres veces campeón de Lucha Pura. Pero también he ganado en Anarchy in the Arena. También he participado en luchas Stadium Stampede. He ganado en Blood & Guts. He logrado hacer esto. He sabido ensuciarme y bajar al barro, y creo que eso es lo que va a suceder.»

► El cartel de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL AEW

MJF (c) vs. Samoa Joe

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) vs. Riho

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) vs. Adam Copeland

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) vs. Abadon

Ricky Starks, Big Bill y The Don Callis Family (Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs) (con Don Callis) vs. Chris Jericho, Sammy Guevara, Sting y Darby Allin

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Jon Moxley vs. Eddie Kingston

Keith Lee vs. Swerve Strickland

Andrade El Ídolo vs. Miro

Claudio Castagnoli, Bryan Danielson, Mark Briscoe y Daniel Garcia vs. Brody King, Jay White, Jay Lethal y Rush

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) vs. Wheeler Yuta

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale