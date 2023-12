Regreso de Andrade a WWE sería cuestión de tiempo

Si el 2023 que termina fue un año bastante movido en cuanto a la agencia libre con las contrataciones sonadas de CM Punk (a WWE) y Will Ospreay (a AEW) en los últimos meses, parece que la industria no descansa en estas fechas y podríamos tener una sorpresa tan pronto como el primer día del nuevo año.

► Andrade El Ídolo podría aparecer en WWE RAW Day 1

Con vista a que su contrato con AEW expire muy pronto, Andrade el Ídolo se convertirá en agente libre, así que han empezado las especulaciones en torno hacia dónde continuará su carrera el de Gómez Palacio. Precisamente, hace pocas horas recogíamos unas declaraciones de Dave Meltzer que situaban al mexicano de regreso a WWE; sin embargo, también agregó que tampoco iba a desperdiciar una buena oferta de Tony Khan para quedarse, si es que esta llegaba.

A pocas horas de que Andrade tenga su lucha programada contra Miro en AEW Worlds End, ha vuelto a surgir un nuevo reporte en torno al mexicano, en referencia a que el regreso a la WWE parece una opcíon más que viable, y el mismo podría suceder tan pronto como este lunes en el episodio de WWE RAW Day 1. Recordemos que estaba previsto que un ex Campeón que actualmente no está en el elenco haga su regreso, y Andrade podría ser ese luchador, si tomamos en cuenta que no necesariamente tiene que haber ganado el título máximo (el mexicano fue Campeón de los Estados Unidos).

Precisamente, WrestlePurists informó que escucharon de fuentes de AEW que Andrade dejará AEW, y también señaló que algunos creen que el de Gómez Palacio es la Superestrella que regresa para el episodio de WWE RAW del 1 de enero.

«Según fuentes de WrestlePurists, muchos en AEW esperan que Andrade El Idolo termine con la compañía esta noche en AEW Worlds End. Muchos dentro de AEW también creen que regresará a la WWE. Algunos piensan que podría suceder tan pronto como en el episodio de RAW Day 1.

Una fuente de la WWE con la que hablamos está al tanto de los rumores que rodean a Andrade y espera que se una a la compañía de manera inminente.»

Entonces, estaríamos presenciando este sábado lo que probablemente sea el último encuentro de Andrade en AEW, aunque solo el tiempo dirá si se confirma o no su regreso a la WWE, el cual tendría mucho sentido dada su buena relación con Triple H y por el hecho de que su esposa Charlotte Flair se encuentra trabajando allí.