AEW Worlds End: Favoritos para ganar según apuestas

Worlds End es el evento con el que AEW va a cerrar su calendario de PPV de 2023 esta misma noche en el Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York, Estados Unidos. En la cobertura de SÚPER LUCHAS estaremos contando todo lo que suceda en cada una de las luchas, en cada uno de los momentos fuera de ellas, pero antes de que la primera campana de comienzo vamos a conocer quiénes son los favoritos para hacerse con la victoria de acuerdo a un conocido sitio de apuestas.

► Los momios de Worlds End

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO

MJF (c) -200 vs. Samoa Joe +150

FINAL DEL CONTINENTAL CLASSIC POR LA TRIPLE CORONA DE AEW

Eddie Kingston -500 vs. Jon Moxley +300

CAMPEONATO TNT, LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

Christian Cage (c) +130 vs. Adam Copeland -180

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW

Toni Storm (c) -10000 vs. Riho +1200

CAMPEONATO TBS

Julia Hart (c) -10000 vs. Abadon +1200

Swerve Strickland -500 vs. Keith Lee +300

Andrade El Ídolo +175 vs. Miro -250

Sting, Darby Allin, Sammy Guevara & Chris Jericho -400 vs. Big Bill, Ricky Starks, Powerhouse Hobbs y Konosuke Takeshita +250

Bryan Danielson, Claudio Castagnoli, Mark Briscoe y Daniel García -140 vs. Jay White, Rush, Jay Lethal y Brody King +100

CAMPEONATO FTW, ZERO HOUR

Hook (c) -1500 vs. Wheeler Yuta +600

Si finalmente se cumplen estos datos, MJF retendrá el Campeonato Mundial AEW, Kingston se convertirá en el primer Campeón Triple Corona AEW, así como en el primer Campeón Continental, reteniendo a su vez el Campeonato Mundial ROH y el Campeonato de Peso Abierto NEVER de NJPW, Copeland ganará el Campeonato TNT, Storm defenderá con éxito el Campeonato Mundial Femenil AEW, como Hart el Campeonato TBS, Strickland y Miro triunfarán en sus respectivos manos a mano, Sting, Allin, Guevara y Jericho y Danielson, Castagnoli, Briscoe y García sus respectivos combates de ocho hombres, y Hook continuará siendo el Campeón FTW.

Cabe mencionarse que el cartel también cuenta con estas luchas:

BATALLA CAMPAL POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO TNT, ZERO HOUR

20 luchadores por anunciar

ZERO HOUR

Kris Statlander vs. Willow Nightingale