«Voy a ser honesta. Podría haber hecho cualquier cosa con mi vida. Tenía un promedio de 4.6 en la escuela secundaria y ahora estoy en la universidad porque creo que debería tener estudios sin importar en qué carrera estés. Elegí AEW, realmente para mi propio beneficio. Tenía muchas opciones en la escuela secundaria, lo cual era increíble. Me gradué antes de firmar un contrato. No sé si alguien conoce esa información, pero firmé un contrato mientras aún no me había graduado de la escuela secundaria, lo cual es increíble (….)». Esto decía recientemente Billie Starkz.

► La ambición de Billie Starkz

¿No es un éxito en sí mismo estar firmada con AEW y ROH con tan solo 19 años mientras trabaja también en NJPW, GCW o MLW? Es impresionante. Sin embargo, si lo está haciendo, es porque es tremendamente ambiciosa. Y esa ambición la lleva a querer mucho más, así como a estar dispuesta a todo para lograrlo. Y tanto es así que recientemente traicionó a Athena, su mentora, la Campeona Mundial ROH, para tener la oportunidad de luchar por el título. No le salió bien y acabó siendo derrotada en Final Battle 2023.

«Creo que es el amor por la lucha libre profesional lo que realmente me mantiene en marcha. Amo la lucha libre más que cualquier otra cosa en mi vida. Sacrificué toda mi infancia por la lucha libre porque no me importaba nada más. Perdí a tantos amigos por hacer lo que amo.»

«Quería este sueño más que cualquier otra cosa. Quería ser luchadora profesional, sin importar qué. Tengo cuatro dientes falsos; me he abierto la cabeza dos veces. Haré lo que sea necesario para tener éxito en este negocio, y no me importa lo que se necesite. Creo que eso es lo que debes hacer si quieres tener éxito como luchador profesional, sin importar tu edad», dice Billie.