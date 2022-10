Wade Barrett acaba de firmar un nuevo contrato con WWE y ha sido ascendido a comentarista de SmackDown. Le está yendo de maravilla en esta nueva aventura y muchos se siguen preguntando si algún día va a volver a los rings. Recordamos que se retiró como luchador en 2016, justamente en el momento en que abandonó la empresa. Acerca de su deseo o no de ponerse las botas una vez más estuvo hablando en una reciente entrevista en Out of Character.

► ¿Wade Barrett volverá al ring en WWE?

«Nunca descarté volver al ring algún día. No diré que está en lo alto de mi lista de prioridades, no creo que pueda seguir físicamente haciendo la rutina a tiempo completo, más mental que físicamente. Todavía estoy en muy buena forma, pero la rutina mental de hacer ese trabajo a tiempo completo durante quién sabe cuánto tiempo sería muy difícil para mí en este momento. Solo tengo otras vías y cosas que disfruto hacer, la mayoría obviamente, el lado de los comentarios, al que no me gustaría renunciar. Caminar hacia ese ring y escuchar a la gente gritarme ‘Boom’, comienza a hacerte pensar: ‘Tal vez me queda un poco en el tanque’.

«Luego, esa fue mi primera noche de regreso, en el evento principal estaba Gunther contra Sheamus y veo a estos dos, durante tres segmentos, golpearse el uno al otro. Veo los moretones y estoy como: ‘ Hace dos horas, sentí que quería volver, tal vez. Ahora, estoy viendo a estos dos. Diablos, no. Sé que si vuelvo, no me pondrán con los chicos ligeros. Me pondrán allí con Sheamus, Gunther, Drew (McIntyre) y me patearán el trasero todas las semanas. La mesa de comentaristas está mucho más seguro, me quedaré aquí un rato’«.

El comentarista de SmackDown confirma además que la compañía no lo contactó en ese sentido.

«En absoluto. Era bastante inflexible cuando regresé y firmé mi contrato original en el sentido de que no quería recibir golpes ni hacer nada más que comentar. Creo que si le dijera a Triple H o Shawn Michaels o quien sea,:’Me interesaría hacer eso’, creo que estarían dispuestos a escucharme. No es algo que haya hecho, no es algo con lo que se me hayan acercado. Estoy bastante contento con eso por ahora«.

¿Os gustaría que Wade Barrett volviera a luchar en WWE?