Bully Ray quiere que Bayley abandone Damage CTRL

WWE no está valorando en estos momentos -al menos que sepamos- el final de la facción Damage CTRL. La verdad es que Bayley, Dakota Kai e IYO SKY apenas están comenzando a trabajar juntas. Y les está yendo de maravilla. Solo faltaría que la líder ganase el Campeonato Femenil Raw. Y tampoco están faltas de historias pues ademas de poseer el Campeonato Femnil de Parejas, «The Role Model» está rivalizando con Bianca Belair y parece que pronto también con Nikki Cross, que la atacó el lunes en el programa de la marca roja.

► Bully Ray aconseja a Bayley

De todas maneras, Bully Ray aconseja a la Campeona SmackDown más longeva de todos los tiempos que abandone a sus dos amigas. El miembro del Salón de la Fama considera (vía Busted Open) que la agrupación está desperdiciando el talento que tiene Bayley. No se puede decir que no sea así puesto que la luchadora se vale perfectamente por sí misma y ni Kai ni SKY le aportan gran cosa. Es más bien ella la que aporta a ellas. Sin duda brillaría más por su cuenta, como ha hecho siempre, pero fue ella misma quien buscó esta alianza.

“La gente simplemente no está con Damage CTRL en este momento. No les importa Damage CTRL, y si no les importa, no les va a importar si la babyface las golpea. Es algo así como: ‘Está bien, está bien, sí, lo entendemos, sigamos adelante’. Damage CTRL no tiene una gran cantidad de odio, y si el diablo no tiene odio, Jesús no puede responder. Es por eso que los rudos fuertes son tan importantes”.

¿Estáis de acuerdo con Bully Ray? ¿Os gusta lo que está haciendo Damage CTRL?