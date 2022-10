A comienzos de 2022, Ric Flair decía que CM Punk estaba siendo demasiado generoso en AEW. El mes pasado, explicaba por qué no le gustaron sus declaraciones después de All Out 2022. El «Nature Boy» volvió a hablar de «Best in the World» en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, en esta ocasión para compartir sus pensamientos acerca de la posibilidad de que vuelva a WWE, algo de lo que se está hablando mucho debido a sus problemas con AEW. No ve imposible que tome el camino de regreso a la que una vez fue su compañía.

► Ric Flair y el retorno de CM Punk a WWE

“Hoy en día, puedo ver cualquier cosa. Quiero decir, eso fue muy acalorado. Yo no estuve allí durante todo eso. Como he dicho antes, solo lo conozco de saludarnos. Pero esa demanda con el médico y todo eso, no sé cómo manejarían eso los muchachos. No creo que fuera candidato a luchador del año cuando estuvo allí. Creo que pensó que era mejor que John Cena, lo cual no es del todo cierto en cuanto a ser la cara de la empresa. Escuché el comentario de que debería haber sido John Cena y, en mi opinión, eso no funcionaría”.

Acerca de esta posibilidad también conocíamos recientemente otras opiniones, como la de la ex ECW Francine, quien duda de que CM Punk vaya a volver a WWE. O la del ex réferi de la compañía Jim Korderas, quien aconseja a la misma que no lo recontraten. También nos enteramos de que una persona cercana a Triple H es contraria a firmarlo de nuevo. Iremos viendo qué más novedades vamos teniendo sobre la situación del «Best in the World» en AEW y si continúa en la organización o la abandona.

¿Estáis de acuerdo con Ric Flair sobre CM Punk y WWE?