Vince McMahon volvió a la WWE a por todo. Para vender la compañía y recuperar el control, tanto ejecutivo como creativo. Y como no podía ser de otra manera, generando todo tipo de reacciones. Ahora conocemos lo que piensa Vince Russo. Quien fuera escritor principal del imperio en los noventas estuvo hablando de ello recientemente en Writing With Russo.

> La vuelta de Vince McMahon a ojos de Vince Russo

“Lo más impresionante de todo esto es la forma en que Vince McMahon jugó su mano. Estás hablando de un maestro jugador de cartas. Y muchachos, recordemos, recordemos, Nick Khan, Stephanie McMahon y Triple H vetaron que volviera al tablero… En ese momento cuando hicieron eso, realmente creo que estas son las dos cosas que entraron en la mente de Vince. Número uno: por encima de mi cadáver, alguna vez serás dueño de esta empresa, y número dos: no solo voy a vender la empresa para que nunca sea tuya, sino que cuando lo haga, seré el único alma a cargo de la creatividad”.

En otro orden de cosas, Russo también recuerda qué le dijo McMahon cuando quería despedir a Shawn Michaels:

“Vince me miró y dijo: ‘Vince, te voy a decir algo que mi padre me enseñó. Cuando quieres deshacerte de alguien, cuando quieres despedir a alguien, lo haces en el momento adecuado’. En otras palabras, lo que Vince me decía era que todavía tenía dinero que ganar con Shawn Michaels, pero que cuando llegara el momento, lo sabría”.

¿Estás de acuerdo con Vince Russo?