Durante la mañana del lunes 3 de abril de 2023, Endeavor y WWE anunciaron finalmente el acuerdo al cual llegaron por la venta de esta última. El acuerdo básicamente permitirá la creación de una nueva compañía que fusionará WWE y UFC, con Endeavor manteniendo la participación mayoritaria con el 51% de las acciones, dejando a los accionistas actuales de la WWE a cargo del 49% restante. También se indicó que la nueva empresa será cotizada en bolsa y estará valorada en 21 mil millones de dólares, y tendrá a Vince McMahon como directivo de la marca fusionada, mientras que Nick Khan seguirá siendo el Presidente de WWE.

A inicios de este año, Vince McMahon —de manera astuta, pero legal— labró su camino de vuelta a la WWE aprovechando que no solo era el accionista mayoritario de la compañía, sino que controlaba el poder de votación de la misma gracias al tipo de acciones que posee, lo cual le permitía tomar prácticamente cualquier decisión sin necesidad de consultarles. Al respecto, muchos se preguntan si esta situación podrá darse en la nueva compañía fusionada.

Endeavour será el propietario mayoritario de WWE, cuando fusionen UFC y WWE en una nueva empresa que cotiza en bolsa. Si bien el acuerdo puede ser muy bueno para Vince McMahon (ya que conservará un puesto directivo), lo cierto es que también terminará perdiendo algo de poder. Según Wrestlenomics, Vince McMahon ya no tendrá el control mayoritario de la votación sobre WWE u otras entidades dentro de la nueva compañía luego del acuerdo de fusión de WWE y UFC. La referida fuente indica que Vince solo tendrá el 18 por ciento de los derechos de voto después de que todo pase.

When WWE merges with UFC, Vince McMahon will no longer have majority voting control over WWE or other entities within the new company.

We estimate he'll hold about 18% of all shares.

📡 Wrestlenomics Radio is live now:https://t.co/OnxrmbRzFP pic.twitter.com/uHZI0toxxs

— Wrestlenomics (@wrestlenomics) April 9, 2023