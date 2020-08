► Vince McMahon sigue queriendo una lucha de cabelleras

WWE cambió a última hora la estipulación "cabellera contra cabellera" de la lucha Mandy Rose contra Sonya Deville en SummerSlam 2020 para transformarla en una en la que la perdedora tenía que abandonar la empresa.

Supuestamente, esta modificación se debió a que la segunda no quería acudir a la corte con la cabeza rapada para su vista por el intento de secuestro de un perturbado llamado Philips Thomas.

Es de suponer que, después de perder, Deville se pasará un tiempo alejada de los encordados, tanto para continuar con la historia como para lidiar con el terrible suceso que vivió recientemente.

Pero, de todas maneras, Vince McMahon sigue interesado en la idea original. Esto mismo apunta Bryan Álvarez, editor del Figure Four Weekly, en el reciente Wrestling Observer Radio.

“Iba a ser una lucha de cabelleras y luego, el viernes por la tarde, reescribieron SmackDown dos veces. Para cuando todo estuvo dicho y hecho, la cambiaron a una lucha en la que la perdedora tenía que abandonar WWE. Esa tarde me dijeron que el domingo tendría sentido. Bueno, el domingo ya terminó y no tiene más sentido que el viernes. No tengo ni idea de por qué hicieron un Loser Leaves Town Match.

"Supongo que Sonya estará fuera por un tiempo para lidiar con este problema y luego volverá. Rezo para que no se haya ido para siempre porque es lo más destacado de SmackDown y sus promos son increíblemente geniales. Trabajaron mucho en este combate. Aparentemente, Vince McMahon todavía quiere hacer una lucha de cabelleras, así que si ven que comienzan a llevar la historia por ese camino, ahí lo tienen".