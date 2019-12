Justin Credible fue una de las máximas figuras de la ECW Original, pues los fans lo querían bastante y eso que era rudo.

Todo porque Paul Heyman veía bastante potencial en este, quien llegó a la WWF de lleno desde 1994 hasta 1997 con el personaje de un jugador de fútbol llamado Aldo Montoya, luego de debutar en el 92 y tener varias luchas como talento local desconocido tanto en WCW como en la WWF.

► Vince McMahon no ve las luchas

WWF perdió la fe en su potencial y lo iba a despedir. WCW estaba ya pagando bastante a los luchadores de la WWF y por ello se le impidió a Peter Joseph Polaco, su nombre real, ir a la WCW. En su lugar fue enviado a ECW como parte de un intercambio de talento con la WWF.

Tuvo unas luchas de prueba y luego de alguna manera empezó a llamarse Justin Credible, un juego de palabras para decir «Simplemente increíble» (Just Incredible). A los fans les gustó el nuevo nombre y su nueva personalidad. Tuvo una racha notable de victorias y rivalidades con gente como Tommy Dreamer en luchas violentas que llamaron la atención.

En febrero de 2001 era una realidad la bancarrota de ECW, por lo que la WWF lo llamó de regreso ofreciéndole un nuevo contrato. Justin Incredible parecía bastante emocionado con esta nueva etapa, pero la realidad es que no pudo conseguir mucho.

Al respecto, Polaco habló recientemente con Chris Van Vliet y dijo que si no tuvo éxito en la WWF / WWE, fue a causa de que Vince McMahon no sabía cuánto los fans de la ECW amaban su personaje y tuvo muchísimos cambios.

«En ECW aprendí a interactuar y hacer emocionar a los fanáticos. Pero lo que me dolió de esa etapa con WWF fue que llevaba pantalones cortos de jean en ECW y Stone Cold estaba todavía en su era y llevaba también pantalones cortos de jean.

«Mis remates finales eran tanto el Tombstone como el Superkick. Pero el Undertaker hacía la Tombstone y Shawn Michaels la Superkick. Así que tampoco podía hacer eso. Así que todo lo que hizo en ECW que Justin Credible fuera quien llegó a ser estaba prohibido en la WWF. Porque en ECW te permitían incluso hasta parodiar a otras compañías. Éramos el anti-establecimiento.

«Y allí no querían que representara mi personaje como lo había venido haciendo, y por eso supe que Vince McMahon nunca vio una sola de mis luchas en ECW. El mérito por el que me volvieron a contratar fue porque alguien le dijo: ‘Bueno, ya conocemos a PJ. Y escuché que él está haciendo un buen trabajo en ECW’. A veces, algunos hombres o mujeres jóvenes de otras empresas piensan que Vince ve el trabajo que hacen. No es así, Vince McMahon no ve lucha libre. Él solamente mira su producto. Y hay personas que le dicen: ‘Este chico es bueno, ya está firmado’.

«Así que fue una tontería de mi parte asumir que conocían mi exitoso personaje en ECW. Y realmente nunca tuve la oportunidad de comunicarles completamente mis necesidades como luchador, así que todo se quedó en el camino«.

En 2018 Polanco fue arrestado 2 veces en menos de un mes. Pero por culpa de sus adicciones ese año solo luchó hasta marzo y seguramente ingresó a rehabilitarse, porque le tomó un año volver al ring. En marzo, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre de este 2019 tuvo acción una vez.