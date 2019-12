En el último programa de Raw de este lunes, se anunció que se llevará a cabo el próximo lunes en la última edición de Raw del 2019 la boda entre Bobby Lashley y Lana, que fue promocionado por esta última durante la lucha entre el «All Mighty» contra Cedric Alexander, con victoria del primero.

Curiosamente, Rusev no hizo acto de presencia durante el encuentro, pero si apareció después y se dirigió al Universo WWE dejando en claro que no está nada molesto por el hecho de que Lana se case con Bobby Lashley, agregando que el mayor castigo que puede darle a Lashley es permitirle casarse con su ex esposa, aclarando que ambos se casarán en el «Rusev Day«.

Lana recurrió a su cuenta de Twitter minutos después de la intervención de Rusev y respondió a sus comentarios diciendo que su ex esposo todavía no la ha superado e inclusive hizo una declaración audaz para terminar su tweet. Este fue el mensaje de Lana hacia Rusev:

I’m LOLing so hard @RusevBUL A.) You’re so clearly not over ME that it’s comical. You can’t stop talking about ME. Just like the entire @WWEUniverse can’t stop talking about ME! B.) My wedding day falls on #LANADAY ! C.) Thank ME for creating #RusevDay & making it relevant again https://t.co/47Oi0WgKYS

— CJ “Lana” Perry (@LanaWWE) December 24, 2019