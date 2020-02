Durante el último Friday Night SmackDown, la pareja de Heavy Machinery, compuesta por Otis y Tucker, fallaron en su intento de convertirse en los retadores número uno a los Campeonatos en Pareja SmackDown, encuentro que fue ganado por la pareja de The Miz y John Morrison.

Después de semanas de jamones, pasteles y postres, además de ayudarse mutuamente en sus luchas, Otis y Mandy Rose ahora tendrán oficialmente una cita. Ambos se encontraron durante un segmento tras bastidores luego de que Heavy Machinery se lamentó por su derrota en SmackDown. La pareja estaba acompañada por Sonya Deville y Tucker.

Durante varias semanas tuvimos algunos momentos entretenidos entre Otis y Mandy Rose, salvo con alguna intervención de Dolph Ziggler que le arruinó un pastel que había preparado la mamá de Otis y que le fue obsequiado por este a Mandy Rose. Produto de aquello, ella le dio un pastel de disculpas y Otis la ayudó indirectamente en una lucha, al distraer a su oponente mientras comía el pastel en la rampa de entrada.

Las interacciones entre Heavy Machinery y Fire and Desire continuaron hasta Royal Rumble, donde Otis ayudó a salvar a Mandy de la eliminación en un par de ocasiones, hasta que Sonya Deville fuera arrojada donde estaba la pareja, eliminando así a las dos mujeres del combate.

Después de una derrota decepcionante en SmackDown, Rose y Deville se encontraron con Heavy Machinery en el backstage y le agradecieron a Otis por «salvarlos» durante el Rumble. Esto llevó a Otis a tener el coraje de invitar a Mandy Rose a una cita para el próximo viernes, pero esta inicialmente se negó porque estaba ocupada, pero dijo que estaba libre el siguiente viernes por la noche.

Como toda la situación comenzó inicialmente durante las festividades navideñas del año pasado, ahora el siguiente paso tendrá lugar en otro día festivo, el Día de San Valentín.

Así lo hizo saber también WWE:

🚨🚨 IT'S HAPPENING 🚨🚨@otiswwe just scored a Valentine's Day date with @WWE_MandyRose ! #SmackDown pic.twitter.com/rzLjs0gIk1

— WWE (@WWE) February 1, 2020