205 LIVE 31 DE ENERO 2020 .— En Worlds Collide, Angel Garza perdió el codiciado Campeonato de Peso Crucero NXT ante Jordan Devlin en un emocionante encuentro de cuatro esquinas. A pesar de la derrota, Garza se no pierde el enfoque y busca reclamar nuevamente el título; por ello, espera obtener una victoria contra la nueva superestrella de 205 Live, Tyler Breeze.

El episodio de esta noche se emite después de Friday Night SmackDown desde el Bok Center, de Tulsa, Oklahoma.

205 Live 31 de enero 2020

Esta noche también tendremos un buen combate entre el mexicano Raul Mendoza vs. Joaquin Wilde, quienes buscan retomar la senda victoriosa. Además, tendremos la revancha entre Danny Burch vs. The Brian Kendrick, luego de que este último ganara gracias a la ayuda de Ariya Daivari, quien podría volver a interferir esta noche.

Inicia 205 Live 31 de enero 2020

Se muestra lo más destacado de la lucha por el Campeonato Crucero NXT que ganó Jordan Devlin en Worlds Collide.

Never bet against #TheIrishAce! Take a look back at WWE #WorldsCollide where a NEW NXT Cruiserweight Champion was crowned! #205Live @Jordan_Devlin1 pic.twitter.com/8YLcfy1vN0 — WWE (@WWE) February 1, 2020

► 1- Joaquin Wilde vs. Raúl Mendoza

Wilde empieza dominando, pero Mendoza contraataca rápidamente con llaveo. Luego de varios intentos de derribo, ninguno logra cubrir a su rival. Mendoza va a la ofensiva, pero Wilde lo envía afuera del ring. Este va por un tope, pero el mexicano aparece de la nada y sorprende con un dropkick.

Mendoza sigue dominando, esta vez con un candado aplicado al ras de la lona.

Wilde ahora es quien logra sobreponerse, le propina varios golpes a Mendoza y enviando hacia afuera del ring, y ahora sí logra conectarlo con un tope con giro y celebra.

De vuelta en el ring. Wilde buscaba un ataque aéreo y es recibido con un dropkick de Mendoza, quien retoma el dominio. Consigue un Lionsault para una cuenta de 2.

Mendoza continúa su ofensiva, pero Wilde esquiva, consigue una Rana invertida, seguido de un rodillazo y luego lo remata con su maniobra final, Wild Thing, para la cuenta de 3 definitiva.

Joaquin Wilde es el vencedor en una entretenida lucha, y finalmente logró retomar la senda de la victoria. Ambos intercambian saludos en señal de respeto.

► 2- The Brian Kendrick vs. Danny Burch

Kendrick viene acompañado por Daivari, como era de esperarse. Kendrick busca evitar el contacto y se sale del ring. Burch va en busca de él y finalmente la acción da inicio, con Burch enviando a su rival contra la barrera protectora.

Kendrick está en la mesa de comentaristas y Burch va en su búsqueda, pero es sorprendido. Luego es ingresado al ring a la mala, pero el réferi llama la atención al veterano, y se aleja. Pero Daivari aparece para hacer de las suyas.

Kendrick sigue dominando, incluso al borde de la descalificación. Daivari también interfiere, pero Burch de alguna manera logra reponerse y monta una breve ofensiva. El público reacciona en algo.

Burch conecta un cabezazo y va por el Crossface, pero Daivari entra y ataca a Burch y el réferi la victoria por descalificación.

Los rudos, no contentos con la derrota, continúan su ataque a Burch. Kendrick se arma con una silla y luego de atacar su pierna, le dice a Daivari que lo remate desde el aire, pero suena la música de Oney Lorcan, quien viene armado con otra silla y va al salve de su mejor amigo. Los rudos huyen.

Jordan Devlin, el Campeón Crucero NXT hará su debut en la marca morada la próxima semana.

► 3- Angel Garza vs. Tyler Breeze

La acción inicia con un breve forcejeo entre ambos. Ninguno toma ventaja todavía. Pero Garza luce sorprendido por la agilidad de su rival. Momentos despúes de que Garza se refugiaba en las cuerdas, Breeze consigue un enzuigiri que envía al ex Campeón afuera de la lona.

Garza lo invita a Breeze, pero cuando este iba tras el ex campeón, el mexicano lo sorprende y lo castiga contra las escaleras metálicas.