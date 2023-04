Vickie Guerrero: Su salida de AEW y las acusaciones de su hija

En los últimos días, Vickie Guerrero ha estado en el ojo del huracán por las recientes acusaciones de su hija contra su padrastro, las cuales han ocasionado mucha polémica y críticas contra la propia ex integrante de AEW.

Sherilyn Guerrero, hija de Eddie Guerrero y Vickie Guerrero, acusó a su padrastro, Kris Benson, de agredirla sexualmente denunciando esto en un video de TikTok que ha generado polémica. Sherilyn mencionó que no ha recibido el apoyo de su madre en esta situación.

En el video publicado en TikTok, Sherilyn Guerrero relató que durante un crucero familiar en 2020, Kris Benson la agredió sexualmente. Sherilyn también mencionó que no fue la única víctima de las supuestas agresiones de Benson, pero no proporcionó nombres.

Sherilyn Guerrero afirmó que le contó a su madre, Vickie Guerrero, lo sucedido, pero Vickie supuestamente se puso del lado de Kris Benson y excusó sus acciones, bloqueando el número de teléfono de Sherilyn, lo que provocó un distanciamiento entre madre e hija.

La familia Guerrero ha enfrentado varias controversias desde la muerte de Eddie Guerrero en 2005. Shaul, la otra hija de Eddie y Vickie, ha manifestado problemas personales en varias ocasiones, incluyendo declaraciones sobre tener miedo a su padre en el pasado debido a sus problemas con el alcohol y las drogas.

El luchador Chavo Guerrero, primo de Sherilyn, ha expresado su apoyo en Twitter hacia su prima. Hasta el momento, ni Vickie Guerrero, ni Kris Benson han hecho comentarios al respecto. La acusación de Sherilyn Guerrero ha generado numerosos comentarios y atención en las redes sociales.

Just to let everyone know, I fully support my cousin, Sherilyn Guerrero, Eddie’s daughter & have been doing so privately in the last couple years of her struggles. She is a very strong woman for coming forward with the sexual assault she has suffered. I Love You Prima!❤️

Aunque es un tema completamente distinto y pareciera no estar relacionado, Vickie también estuvo en la conversación de muchos al ya no renovar su contrato con AEW; sin embargo, el contrato termina hasta julio, pero la empresa ya la ha eliminado de su roster.

Sobre esto, Vickie no ha hecho ninguna declaración, solo confirmó en entrevista con Denisse Salcedo sobre los motivos de su salida de la empresa de Tony Khan.

“#AEW have been good to me. I loved my time there. I was there for three years. I just want more in life. My character did not progress during the three years and I was not given opportunities.

-Vickie Guerrero via Denisse Salcedo.

— I am a legend cool guy Every woman want me (@RonnieP31135076) April 10, 2023