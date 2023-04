Stardom: “Cinderella Tournament 2023” Round 2 y 3

Stardom llegó al Light Cube Utsunomiya de Tochigi para la segunda fecha del “Cinderella Tournament 2023” Round 2 y 3.

► “Cinderella Tournament 2023” Round 2 y 3

MIRAI fue implacable y en una lucha de poco más de cinco minutos, se hizo cargo de Saya Iida.

La australiana Xena, sigue sorprendiendo y en esta ocasión consiguió imponerse a la austriaca Thekla.

Cerrando los choques de la tercera ronda, Mai Sakurai dio cuenta de Mariah May, quien furiosa no pudo evitar su eliminación.

En los duelos correspondientes a la segunda ronda, la poderosa Natsuko Tora provocó la eliminación de Tam Nakano tras capturarla y lanzarla por encima de la tercera cuerda.

Cerrando la jornada, Saki Kashima sorprendió al imponerse a Syuri dejándola fuera del torneo.

En choque de tercias, Cosmic Angels (Mina Shirakawa, Natsupoi y Waka Tsukiyama) fueron implacables ante Queen’s Quest (Miyu Amasaki, Saya Kamitani y Utami Hayashishita).

En la estelar, STARS (Hanan, Hazuki, Koguma y Mayu Iwatani) se impusieron a Oedo Tai (Momo Watanabe, Rina, Ruaka y Starlight Kid) .

Los resultados completos son:

Stardom “CINDERELLA TOURNAMENT”, 01.04.2023

Light Cube Utsunomiya

Asistencia: 508 Espectadores

1. AZM y Hina vencieron a Momo Kohgo y Sakura Ishiguro (10:29) con la Rabuka de Hina sobre Ishiguro.

2. Cinderella Tournament – Round 3: MIRAI derrotó a Saya Iida (5:13) con un Miramare Shock.

3. Cinderella Tournament – Round 3: Xena venció a Thekla (6:38) con un Thunder Struck.

4. Cinderella Tournament – Round 3: Mai Sakurai derrotó a Mariah May (4:18) lanzándola por encima de la tercera cuerda .

5. Cinderella Tournament – Round 2: Natsuko Tora venció a Tam Nakano (6:34) lanzándola por encima de la tercera cuerda.

6. Cinderella Tournament – Round 2: Saki Kashima derrotó a Syuri (6:21) con la Kishikaisei.

7. Giulia, Maika y Himeka vencieron a Ami Sohrei, Lady C y Yuna Mizumori (9:27) con un Chickenwing Choke de Maika sobre Lady C.

8. Queen’s Quest vs. Cosmic Angels: Natsupoi, Mina Shirakawa y Waka Tsukiyama derrotaron a Utami Hayashishita, Saya Kamitani, Miyu Amasaki (11:27) con un Fairial Gift de Natsupoi sobre Amasaki.

9. STARS vs. Oedo Tai: Mayu Iwatani, Hazuki, Koguma y Hanan vencieron a Momo Watanabe, Starlight Kid, Ruaka y Rina (16:03) con un Backdrop Hold de Hanan sobre Rina